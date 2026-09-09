ПВО и дроны: в Минобороны подвели итоги 36-го заседания в формате "Рамштайн"
По итогам 36-го заседания в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины на поле боя.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны.
Как отмечается, средства противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы для Сил обороны являются ключевыми результатами 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
В Минобороны, в частности, сообщили, что Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупках дронов.
Великобритания направит 100 млн фунтов на поставки американского вооружения через механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Также Великобритания обеспечит поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года и десятков тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет средств других стран.
Нидерланды объявили о вкладе в размере $300 млн в проект "Линия дронов" и о передаче 300 ракет для борьбы с БПЛА.
Эстония продолжит поддержку Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.
Норвегия передаст объявленный ранее пакет в размере $200 млн на закупку ракет Patriot.
Испания направит 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Также испанская поддержка будет включать поставки ракет для ПВО и артиллерийских боеприпасов.
Литва объявила о взносе в размере 10 млн долларов в PURL.
Польша готовит новый пакет помощи на сумму 50 млн евро, который, в частности, будет включать средства ПВО.
Швеция передаст пакет поддержки на $28 млн. Он включает взнос в размере $14 млн в PURL.
"Министерство обороны Украины благодарно каждому партнеру, который поддерживает оборону Украины и помогает укреплять Силы обороны на поле боя", – говорится в сообщении.
Напомним, Германия на "Рамштайне" 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов.