ПВО и дроны: в Минобороны подвели итоги 36-го заседания в формате "Рамштайн"

По итогам 36-го заседания в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины на поле боя.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается, средства противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы для Сил обороны являются ключевыми результатами 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В Минобороны, в частности, сообщили, что Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупках дронов.

Великобритания направит 100 млн фунтов на поставки американского вооружения через механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Также Великобритания обеспечит поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года и десятков тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет средств других стран.

Нидерланды объявили о вкладе в размере $300 млн в проект "Линия дронов" и о передаче 300 ракет для борьбы с БПЛА.

Эстония продолжит поддержку Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.

Норвегия передаст объявленный ранее пакет в размере $200 млн на закупку ракет Patriot.

Испания направит 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Также испанская поддержка будет включать поставки ракет для ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Литва объявила о взносе в размере 10 млн долларов в PURL.

Польша готовит новый пакет помощи на сумму 50 млн евро, который, в частности, будет включать средства ПВО.

Швеция передаст пакет поддержки на $28 млн. Он включает взнос в размере $14 млн в PURL.

"Министерство обороны Украины благодарно каждому партнеру, который поддерживает оборону Украины и помогает укреплять Силы обороны на поле боя", – говорится в сообщении.

Напомним, Германия на "Рамштайне" 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов.