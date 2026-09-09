Мерц обвинил ультраправых в перекладывании вины за войну РФ на жертву

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" в "гротескном переворачивании ролей обидчика и жертвы" в её политике в отношении Украины.

Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге 9 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Мерц отреагировал на выступление лидера "АдГ" Алисы Вайдель, которая обвинила немецкое правительство в разжигании войны.

"В то время как США предпринимают очередную попытку положить конец кровопролитной войне в Украине, вы усиливаете военную пропаганду, обостряете противостояние с Россией и даже сжигаете последние мосты, чтобы отвлечь внимание от своих собственных катастрофических политических достижений", – заявила она.

"Никто не угрожал России: ни НАТО, ни ЕС, ни Германия", – заявил Мерц.

По его словам, Украина также защищает свободу Германии, а "АдГ" пытается переложить ответственность на жертву агрессии.

"Единственное, что угрожает России и Путину, – это сила демократии", – пояснил Мерц.

Он напомнил, что до начала полномасштабной захватнической войны Украина была на пути к вступлению в европейское сообщество.

"А вы, тем не менее, поддерживаете Россию", – заявил Мерц, обращаясь к фракции "АдГ".

"Именно в этом заключается глубокий разрыв между вами и нами", – резюмировал он.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Напомним, результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии". В то же время ХДС канцлера Фридриха Мерца потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.