Трамп зрадів перемозі ультраправих "друзів Путіна" на земельних виборах у Німеччині

Президент США Дональд Трамп привітав високі результати ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп 8 вересня, коментував результати виборів, які відбулися 6 вересня.

"Популістська партія в Німеччині щойно провела справді знаменну ніч. Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині", – написав Трамп.

"ВОНИ НАБИРАЮТЬ СИЛУ і більше не збираються це терпіти!" – заявив він.

"MGGA!!!" – додав Трамп, зробивши німецьку варіацію свого слогана MAGA (Make America Great Again, "Зробимо Америку знову великою").

Американський мільярдер Ілон Маск раніше привітав "АдН" з перемогою.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на недільних виборах у Саксонії-Ангальт зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.