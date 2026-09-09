Трамп обрадовался победе ультраправых "друзей Путина" на земельных выборах в Германии

Президент США Дональд Трамп поздравил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") с высокими результатами на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

8 сентября Трамп прокомментировал результаты выборов, состоявшихся 6 сентября.

"Популистская партия в Германии только что провела поистине знаменательную ночь. Люди наконец-то устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии", – написал Трамп.

"ОНИ НАБИРАЮТ СИЛУ и больше не собираются это терпеть!" – заявил он.

"MGGA!!!" – добавил Трамп, использовав немецкую вариацию своего слогана MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой").

Американский миллиардер Илон Маск ранее поздравил "АдГ" с победой.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на воскресных выборах в Саксонии-Анхальт со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.