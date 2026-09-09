Польща підписала кредитну угоду зі США на 4 млрд доларів

Польща та США підписали угоду в рамках американської програми Foreign Military Financing (FMF), яка передбачає кредитні гарантії на придбання озброєння на 4 млрд доларів.

Про це повідомляє агенція PAP, пише "Європейська правда".

Це вже шоста угода, підписана між США та Польщею в рамках механізму FMF.

"Ми підписали чергову, вже шосту, угоду FMF щодо фінансування озброєння для польської армії, кредитних гарантій, що надаються нам урядом Сполучених Штатів, підтримки у придбанні найкращого американського обладнання, яке ми закуповували в останні роки і яке будемо закуповувати надалі. Винищувачі F-35, танки Abrams, вертольоти Apache, техніка, пов’язана з розвідкою, така як сучасні дрони чи аеростати Barbara", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він запевнив, що кошти, отримані в рамках кредитних гарантій від США, будуть раціонально використані.

"Це результат роботи та стратегії Генерального штабу, який визначає замовлення для Збройних сил Польщі. Вони не ґрунтуються на чиїхось примхах, а випливають з аналізу операцій, що сьогодні тривають по всьому світу, насамперед війни в Україні, та того, як змінюється поле бою", – підкреслив міністр.

Звертаючись до заступника державного секретаря Томаса ДіНанно, який від імені США підписав угоду, міністр оборони також запросив Сполучені Штати до інших заходів, зокрема до просування польсько-американських спільних підприємств, а також до перенесення виробничих ліній до Польщі.

Нагадаємо, у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.

У травні Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.