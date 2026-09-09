Польша подписала кредитное соглашение с США на 4 млрд долларов

Польша и США подписали соглашение в рамках американской программы Foreign Military Financing (FMF), которая предусматривает кредитные гарантии на закупку вооружения на сумму 4 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство PAP, пишет "Европейская правда".

Это уже шестое соглашение, подписанное между США и Польшей в рамках механизма FMF.

"Мы подписали очередное, уже шестое, соглашение FMF о финансировании вооружения для польской армии, о кредитных гарантиях, предоставляемых нам правительством Соединённых Штатов, о поддержке в приобретении лучшего американского оборудования, которое мы закупали в последние годы и которое будем закупать в дальнейшем. Истребители F-35, танки Abrams, вертолеты Apache, техника, связанная с разведкой, такая как современные дроны или аэростаты Barbara", – сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он заверил, что средства, полученные в рамках кредитных гарантий от США, будут рационально использованы.

"Это результат работы и стратегии Генерального штаба, который определяет заказы для Вооруженных сил Польши. Они не основаны на чьих-то прихотях, а вытекают из анализа операций, которые сегодня ведутся по всему миру, прежде всего войны в Украине, и того, как меняется поле боя", – подчеркнул министр.

Обращаясь к заместителю государственного секретаря Томасу ДиНанно, который от имени США подписал соглашение, министр обороны также пригласил Соединенные Штаты к участию в других мероприятиях, в частности к продвижению польско-американских совместных предприятий, а также к переносу производственных линий в Польшу.

Напомним, в марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin на обслуживание ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.

В мае Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.