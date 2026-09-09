Німецький міністр був евакуйований з потяга по дорозі до Києва під час атаки РФ

Міністр внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануель Хагель прибув до Києва разом із делегацією та на власні очі побачив наслідки війни в українській столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Речник міністерства внутрішніх справ землі повідомив, що через авіаудари по Києву їм довелося вночі сховатися в бункері. Крім того, над Києвом, коли Хагель та його делегація пересувалися містом, було збито безпілотник.

За словами речника, під час поїздки до Києва делегацію евакуювали з поїзда незадовго до прибуття на головний вокзал, оскільки в місті пролунала сирена повітряної тривоги. Речник відмовився надати додаткові подробиці щодо поїздки Хагеля, посилаючись на міркування безпеки.

фото Schwäbische Zeitung

За словами речника, Хагеля також супроводжують представники бізнесу, зокрема з галузі безпеки. Речник зазначив, що представники компанії Daimler Truck та Львівського університету підписали угоду про співпрацю.

Міністерство написало в Instagram, що метою поїздки було налагодження економічних відносин з Україною та обмін технічним досвідом. "Зараз нам потрібно модернізувати нашу архітектуру безпеки та забезпечити здатність до оборони на всіх рівнях проти цих нових загроз. Політика безпеки – це економічна політика", – цитують слова Хагеля на цій платформі.

Раніше посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова розповідала, що на тлі постійних російських атак на Київ вона більше не спить у ліжку.

Як повідомлялося, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою.