Немецкий министр был эвакуирован из поезда по пути в Киев во время атаки РФ

Министр внутренних дел немецкой земли Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель прибыл в Киев вместе с делегацией и собственными глазами увидел последствия войны в украинской столице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел земли сообщил, что из-за авиаударов по Киеву им пришлось ночью укрыться в бункере. Кроме того, над Киевом, когда Хагель и его делегация передвигались по городу, был сбит беспилотник.

По словам представителя, во время поездки в Киев делегацию эвакуировали из поезда незадолго до прибытия на главный вокзал, поскольку в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Представитель отказался предоставить дополнительные подробности о поездке Хагеля, сославшись на соображения безопасности.

фото Schwäbische Zeitung

По словам пресс-секретаря, Хагеля также сопровождают представители бизнеса, в частности из сферы безопасности. Пресс-секретарь отметил, что представители компании Daimler Truck и Львовского университета подписали соглашение о сотрудничестве.

Министерство написало в Instagram, что целью поездки было налаживание экономических отношений с Украиной и обмен техническим опытом. "Сейчас нам нужно модернизировать нашу архитектуру безопасности и обеспечить способность к обороне на всех уровнях против этих новых угроз. Политика безопасности – это экономическая политика", – цитируют слова Хагеля на этой платформе.

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Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.