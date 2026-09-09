Кордон між Румунією та Молдовою заблокований через технічні проблеми

Бази даних Прикордонної поліції Республіки Молдова не функціонують через технічну проблему, тому перевірки на кордоні з Румунією проводяться вручну.

Про це пише Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Технічний збій виник о 06:30 в середу, 9 вересня. Прикордонна поліція Румунії попереджає про тривалий час очікування на проходження кордону.

"Наразі існує технічна проблема з однією з інформаційних систем, що використовується у процесі прикордонного контролю. До її усунення застосовуватимуться альтернативні процедури реєстрації, щоб не зупиняти рух пасажирів і транспортних засобів", – повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Також молдовські прикордонники заявили, що фахівці працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні України з Молдовою. Президентка Молдови Мая Санду засудила російський удар по пункту пропуску "Старокозаче" і нагадала, що Україна потребує більше засобів ППО.