Граница между Румынией и Молдовой заблокирована из-за технических проблем

Базы данных Пограничной полиции Республики Молдова не работают из-за технической неисправности, поэтому проверки на границе с Румынией проводятся вручную.

Об этом пишет Digi24, сообщает "Европейская правда".

Технический сбой произошёл в 06:30 в среду, 9 сентября. Пограничная полиция Румынии предупреждает о длительном времени ожидания при пересечении границы.

"В настоящее время существует техническая проблема с одной из информационных систем, используемых в процессе пограничного контроля. До её устранения будут применяться альтернативные процедуры регистрации, чтобы не останавливать движение пассажиров и транспортных средств", – сообщила Пограничная полиция Молдовы.

Также молдовские пограничники заявили, что специалисты работают над устранением проблемы.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе Украины с Молдовой. Президент Молдовы Майя Санду осудила российский удар по пункту пропуска "Старокозачье" и напомнила, что Украине требуется больше средств ПВО.