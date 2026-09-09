Санду засудила російську атаку на пункт пропуску та закликала надати Україні ППО

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський удар по пункту пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні, а також порушення повітряного простору країни дроном типу "Герань".

Про це Санду написала в X, передає "Європейська правда".

Президентка Молдови нагадала, що напередодні російський дрон змусив країну тимчасово закрити повітряний простір, а у середу Росія атакувала пункт пропуску "Старокозаче" на українсько-молдовському кордоні, вбивши двох людей.

Санду наголосила, що з огляду на ці події Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони.

"Фронтова лінія Росії просувається далі на захід – саме тому протиповітряна оборона для України є нагальною. Ми засуджуємо ці атаки та цю жорстоку війну. Наші думки з жертвами та з Україною", – написала вона.

Санду зазначила, що Молдова продовжуватиме посилювати свою повітряну розвідку та оборону разом із європейськими партнерами та закликатиме до більшої підтримки протиповітряної оборони для України.

Міністерство закордонних справ Молдови також засудило останні атаки РФ на Україну, зокрема, удар по пункту пропуску "Старокозаче", в результаті якого є загиблі і поранені.

Як повідомлялося, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою.