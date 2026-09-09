Страйк у Нідерландах зупинив роботу громадського транспорту

У Нідерландах громадський транспорт був зупинений у середу через загальнонаціональний страйк проти пропозицій уряду щодо скорочення витрат на соціальне забезпечення.

Про це повідомляють NOS та Reuters, пише "Європейська правда".

У середу по всій країні майже не курсували поїзди, автобуси чи пороми через 24-годинний страйк працівників громадського транспорту. Збої також вплинули на міжнародне залізничне сполучення з Бельгією, Німеччиною, Францією та Великою Британією.

Профспілки організували страйк проти планів уряду скоротити щорічні витрати на соціальне забезпечення до 6,5 млрд євро, здебільшого шляхом обмеження виплат по безробіттю та інвалідності, для збільшення фінансування оборонних видатків.

Страйк посилює труднощі, з якими вже стикається сформований цього року правоцентристський уряд меншості. Не маючи більшості, коаліція потребує зовнішньої підтримки. Однак ліва партія PRO, яка очолює опозицію, стала на бік профспілок у їхній вимозі зняти з розгляду всі пропозиції щодо скорочення витрат на соціальне забезпечення.

У спробі заручитися підтримкою уряд уже відмовився від плану підвищення пенсійного віку, а минулого тижня погодився пом’якшити інші пропозиції.

Однак опозиційна партія заявила, що цього недостатньо, створивши передумови для подальших переговорів після офіційного представлення державного бюджету 15 вересня.

8 вересня близько 1800 вчителів вийшли у вівторок на страйк у перший день навчального року в адміністративному регіоні Каталонія на сході Іспанії.

Наприкінці серпня тисячі працівників європейської авіабудівної компанії Airbus в Іспанії відновили страйк, відхиливши останню пропозицію компанії щодо заробітної плати та умов праці.