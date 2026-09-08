У Каталонії майже 2 тисячі вчителів вийшли на страйк проти поганих умов праці

Близько 1800 вчителів вийшли у вівторок на демонстрацію в Барселоні на страйк у перший день навчального року в адміністративному регіоні Каталонія на сході Іспанії.

Про це інформує RTVE, пише "Європейська правда".

Навчання було зірване у понад 1,6 мільйона каталонських учнів через акцію протесту вчителів, які вимагали кращих умов праці.

Страйк влаштували місцеві організації у рамках Освітньої асамблеї Каталонії. Він є продовженням конфлікту, який спричинив близько двадцяти акцій протесту у першому півріччі 2026 року через незадоволення угодами, досягнутими урядом з трьома з п’яти профспілок.

За попередніми даними, у страйку взяли участь 2% від загальної кількості вчителів, яких кликали долучитися до акції.

Раніше прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про стурбування невтішними результатами універсального освітнього тесту для школярів PISA, які виявились історично найгіршими – і не лише в Данії.

А прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді.