Забастовка в Нидерландах остановила работу общественного транспорта

В Нидерландах в среду была остановлена работа общественного транспорта из-за общенациональной забастовки против предложений правительства по сокращению расходов на социальное обеспечение.

Об этом сообщают NOS и Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду по всей стране практически не курсировали поезда, автобусы и паромы из-за 24-часовой забастовки работников общественного транспорта. Сбои также повлияли на международное железнодорожное сообщение с Бельгией, Германией, Францией и Великобританией.

Профсоюзы организовали забастовку против планов правительства сократить ежегодные расходы на социальное обеспечение до 6,5 млрд евро, в основном за счет ограничения выплат по безработице и инвалидности, с целью увеличения финансирования оборонных расходов.

Забастовка усугубляет трудности, с которыми уже сталкивается сформированное в этом году правоцентристское правительство меньшинства. Не имея большинства, коалиция нуждается во внешней поддержке. Однако левая партия PRO, возглавляющая оппозицию, встала на сторону профсоюзов в их требовании снять с рассмотрения все предложения по сокращению расходов на социальное обеспечение.

В попытке заручиться поддержкой правительство уже отказалось от плана повышения пенсионного возраста, а на прошлой неделе согласилось смягчить другие предложения.

Однако оппозиционная партия заявила, что этого недостаточно, создав предпосылки для дальнейших переговоров после официального представления государственного бюджета 15 сентября.

8 сентября около 1800 учителей вышли во вторник на забастовку в первый день учебного года в административном регионе Каталония на востоке Испании.

В конце августа тысячи работников европейской авиастроительной компании Airbus в Испании возобновили забастовку, отклонив последнее предложение компании по заработной плате и условиям труда.