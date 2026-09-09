В Польше поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В поселке Пшисуха в Мазовецком воеводстве Польши произошло сход поезда с рельсов.

Это подтвердила в беседе с Polsat News сержант Александра Балтовская из районного управления полиции в Пшисусе, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о поезде PKP Intercity по маршруту "Люблин-Главный" – "Щецин-Главный", который столкнулся с грузовиком. В результате инцидента произошло сход поезда с рельсов.

Пострадали 20 человек, состояние четырёх из них оценивается как тяжёлое. В поезде находилось около 120 пассажиров. На месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия с участием соответствующих служб.

"Водителя грузовика доставили в больницу на вертолете. Четверо других человек находятся в тяжелом состоянии", – сообщил в эфире Polsat News капитан Марчин Ковальский из пожарной охраны в Пшишусе. Он также добавил, что все люди, попавшие в аварию, уже находятся вне поезда.

На месте происшествия работают восемь машин скорой помощи. Также приземлились два вертолета Воздушной службы скорой помощи.

"На данный момент мы можем сказать, что несколько десятков человек получили ранения. Четыре человека получили тяжелые ранения, среди них – два машиниста поезда и водитель грузовика", – сообщила Балтовская.

Глава общины Вьенява Кшиштоф Собчак сообщил, что часть пассажиров уже доставили в поселок Скринно.

"Там есть большая библиотека, в которой мы организовали пункт помощи для тех, кто пострадал меньше всего, не нуждается в медицинской помощи, уже получил необходимое обеспечение или имеет поверхностные ранения", – сообщил он в беседе с Polsat News.

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