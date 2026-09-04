У Польщі пасажирський поїзд зіткнувся з фурою на переїзді, аварія порушила рух до кінця доби

У Польщі під Гданськом пасажирський потяг з майже 300 пасажирами врізався у фуру на регульованому переїзді – водій на нього туди у момент закриття шлагбаумів і опинився заблокований між ними.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вдень у четвер під Гданськом. Водій напівпричепа заїхав на регульований переїзд у момент, коли почали опускати шлагбауми, та опинився заблокований між ними. Люди довкола сигналізували йому, щоб він ламав шлагбаум на виїзд і виїздив з пастки, але він не намагався цього зробити.

Поїзд сполученням "Гдиня-Зелена Гура", що прямував колією, не встигав загальмувати і врізався у причеп фури. На борту були близько 300 пасажирів, ніхто не постраждав.

Фото: пожежно-рятувальна служба Гданська

Аварія паралізувала залізничний рух на гілці, що є важливою для сполучення між Варшавою, Познанню, Бидгощем і Тримістям, майже до кінця доби. Залізничний оператор PKP повідомив про затримки 279 потягів та скасування 30 рейсів.

У п’ятницю 42-річному водієві, громадянину Боснії і Герцеговини, висунули звинувачення у створенні загрози ДТП, за що передбачене покарання до 3 років позбавлення волі. Чоловік перебуває під вартою.

Збитки від пошкоджень локомотива та інфраструктури переїзду складають близько 140 тисяч злотих, PKP анонсувала позов щодо відшкодування.

У компанії нагадали, що у разі подібної ситуації водій має своїм транспортним засобом якнайшвидше ламати шлагбаум на виїзд, оскільки зіткнення з потягом створює набагато гірші наслідки, а машиніст не має можливості швидко загальмувати.

Раніше у серпні на залізничному переїзді загинув літній велосипедист, аварія призвела до евакуації поїзда.

Навесні у Бельгії в зіткненні шкільного автобуса з поїздом на залізничному переїзді загинули двоє дітей і двоє дорослих.