У Польщі затримали українця, який хотів потрапити на оборонну виставку з патронами

Українця з незаконно придбаними боєприпасами затримали під час Міжнародної виставки оборонної промисловості в польському місті Кельце.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

8 вересня після 11:00 охорона виставки затримала під час перевірки біля одного з входів на захід 44-річного чоловіка. У них виникли підозри, що він може мати при собі небезпечні предмети.

Чоловік намагався потрапити на територію заходу за кілька десятків хвилин до офіційного відкриття виставки, в якому, зокрема, брав участь міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

На місце події було викликано поліцейських, які перевірили документи українця. У нього було знайдено магазин із набором бойових патронів.

З’ясувалося, що затриманий в’їхав до Польщі днем раніше. Він був водієм двох українських бізнесменів, чия компанія бере участь у виставці. Правоохоронці обшукали автомобіль, на якому вони приїхали. У ньому не виявили ані зброї, ані інших небезпечних предметів.

Громадянин України потрапив до поліцейського ізолятора і поки відмовляється давати пояснення. Тому невідомо, з якою метою він хотів принести заряджений магазин до пістолета на захід. Йому мають висунути звинувачення у незаконному володінні боєприпасами. Про цю справу повідомлено прикордонну службу. Найімовірніше, буде ухвалено рішення про депортацію українця.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що нещодавня пожежа на польському заводі виробника дронів була диверсією.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Національна прокуратура Польщі почала розслідування у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчинення злочину терористичного характеру у зв'язку з підпалом компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії.