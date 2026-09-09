В Польше задержали украинца: хотел пройти на оборонную выставку, имея при себе патроны
Украинца с незаконно приобретенными боеприпасами задержали во время Международной выставки оборонной промышленности в польском городе Кельце.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
8 сентября после 11:00 охрана выставки задержала во время проверки у одного из входов на мероприятие 44-летнего мужчину. У них возникли подозрения, что он может иметь при себе опасные предметы.
Мужчина пытался попасть на территорию мероприятия за несколько десятков минут до официального открытия выставки, в которой, в частности, принимал участие министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
На место происшествия были вызваны полицейские, которые проверили документы украинца.
У него был обнаружен магазин с набором боевых патронов.
Выяснилось, что задержанный въехал в Польшу днем ранее. Он был водителем двух украинских бизнесменов, чья компания участвует в выставке. Правоохранители обыскали автомобиль, на котором они приехали. В нем не обнаружили ни оружия, ни других опасных предметов.
Гражданин Украины оказался в полицейском изоляторе и пока отказывается давать объяснения. Поэтому неизвестно, с какой целью он хотел пронести заряженный магазин к пистолету на мероприятие. Ему предстоит предъявить обвинение в незаконном хранении боеприпасов. Об этом деле сообщено пограничной службе. Скорее всего, будет принято решение о депортации украинца.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недавний пожар на польском заводе-производителе дронов был диверсией.
Ранее стало известно, что на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армии, произошёл пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.
Национальная прокуратура Польши начала расследование по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении преступления террористического характера в связи с поджогом компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий.