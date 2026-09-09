У Фінляндії завершили розслідування щодо українських дронів на їхній території

У Фінляндії завершили розслідування інцидентів, коли українські дрони з вибухівкою випадково залетіли на територію країни.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як свідчать результати розслідування, усі чотири дрони, які залетіли на територію Фінляндії навесні 2026 року, походять з України.

Розслідування цих випадків проводили спільно Національне бюро розслідувань (NBI) та Фінська прикордонна служба.

У своїй заяві вони зазначили, що всі чотири дрони походили з України, були схожими за моделлю та виготовлені для військового використання. У заяві підтвердили, що кожен дрон мав на борту вибухівку.

"Попереднє розслідування не виявило жодних доказів, які б виправдовували продовження справи щодо кримінальної відповідальності", – повідомляють інституції у спільному пресрелізі.

Також у заяві йдеться, що Фінляндія не була ціллю в жодному з цих випадків. Натомість усі дрони летіли на територію Росії, втім, були перехоплені засобами GPS-заглушення з Калінінграда й перенаправлені у Фінляндію. Також, як йдеться у заяві Нацбюро розслідувань та фінських прикордонників, на напрямок польоту міг вплинути вітер.

Протягом весни у Фінляндії було кілька випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни. Володимир Зеленський тоді запропонував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі угоди про дрони.