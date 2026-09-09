В Финляндии завершили расследование инцидентов с украинскими дронами

В Финляндии завершили расследование инцидентов, когда украинские дроны с взрывчаткой случайно залетели на территорию страны.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Как показывают результаты расследования, все четыре дрона, залетевшие на территорию Финляндии весной 2026 года, происходят из Украины.

Расследование этих случаев проводили совместно Национальное бюро расследований (NBI) и Финская пограничная служба.

В своём заявлении они отметили, что все четыре дрона происходили из Украины, были схожи по модели и изготовлены для военного использования. В заявлении подтвердили, что каждый дрон имел на борту взрывчатку.

"Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение дела о уголовной ответственности", – сообщают ведомства в совместном пресс-релизе.

Также в заявлении говорится, что Финляндия не была целью ни в одном из этих случаев. Вместо этого все дроны летели на территорию России, однако были перехвачены средствами GPS-подавления из Калининграда и перенаправлены в Финляндию. Кроме того, как говорится в заявлении Нацбюро расследований и финских пограничников, на направление полёта мог повлиять ветер.

В течение весны в Финляндии было несколько случаев, когда украинские дроны, летевшие для атаки портов РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны. Владимир Зеленский тогда предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате договора о дронах.