У Кремлі заявили, що Росія залишається відкритою до розвитку зв’язків з Угорщиною

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія залишається відкритою для розвитку зв’язків з Угорщиною.

Про це він сказав у середу, 9 вересня, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що РФ не є прихильником "заподіяння шкоди" двостороннім відносинам між Москвою та Будапештом.

"Разом з тим ми зберігаємо свою відкритість для подальшого розвитку наших зв’язків. Ми зацікавлені в цьому, і ми не є прихильниками завдання будь-якої шкоди такому, скажімо так, цінному багажу та досвіду наших двосторонніх російсько-угорських відносин", – сказав він.

Раніше міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила про рішення щодо видворення 10 співробітників російського посольства. Водночас вона наголосила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією.

Росія ж своєю чергою пообіцяла "жорстку і болючу відповідь" Угорщині за вигнання дипломатів.