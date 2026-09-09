В Кремле заявили, что Россия по-прежнему открыта для развития отношений с Венгрией

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему открыта для развития отношений с Венгрией.

Об этом он сказал в среду, 9 сентября, как сообщает ТАСС, пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что РФ не является сторонником "нанесения ущерба" двусторонним отношениям между Москвой и Будапештом.

"Вместе с тем мы сохраняем свою открытость для дальнейшего развития наших связей. Мы заинтересованы в этом и не стремимся наносить какой-либо ущерб такому, скажем так, ценному наследию и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о решении о высылке 10 сотрудников российского посольства. В то же время она подчеркнула, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Россия же, в свою очередь, пообещала "жесткий и болезненный ответ" Венгрии за высылку дипломатов.