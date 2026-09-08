Росія пообіцяла "жорстку і болючу відповідь" Угорщині за вигнання дипломатів

Росія дасть свою відповідь на висилку з Угорщини 10 російських дипломатів.

Про це повідомили російському агентству ТАСС у МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Раніше у вівторок про рішення вислати 10 співробітників російського посольства в Будапешті оголосила міністерка закордонних справ Угорщини.

"Росія відповість на висилку 10 дипломатів", – зазначили в МЗС Росії.

А речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила ТАСС, що "відповідь русофобському лобі в Будапешті буде жорсткою та болючою".

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан оголосила 8 вересня, що 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією, тому вони будуть видворені.

Водночас міністерка підкреслила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією.

Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що Угорщина у такий спосіб захищає свій суверенітет.

У травні цього року Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих та зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.