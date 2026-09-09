Мешканців одного з міст Польщі обурила синьо-жовта розмітка біля шкіл

Мешканці польського міста Рашин обурилися через паркувальні місця, позначені синьо-жовтими кольорами, бо подумали, що в такий спосіб влада виділила місця для українців.

Про це пише Wprost, передає "Європейська правда".

Такі паркувальні місця з’явилися біля шкіл й деякі користувачі соцмереж припускали, що так намагалися проявити солідарність з українськими школярами.

Місцева громада опублікувала офіційне повідомлення, де пояснили, що синьо-жовте маркування – це стандартна дорожня позначка для місць типу Kiss and Ride. Ці місця призначені для автомобілів, на яких батьки підвозять дітей до школи.

Фото: Wprost

Також ситуацію коментував депутат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Конрад Беркович, який обурено запитував, чи "це ще Польща?"

Заступниця керівника громади Рашин Анетта Вротна заявила, що "дуже здивована" ситуацією.

Вона наголосила, що маркування ще не завершене, оскільки потребує нанесення позначень Kiss and Ride, а також білої облямівки, відповідно до європейського стандарту.

"Ми дуже здивовані. Колірна гама розмітки – яка, власне, ще не завершена, оскільки потребує доопрацювання для включення символів "Kiss and Ride" – була сприйнята як українські прапори. Там буде біла облямівка, як заведено в Європі, із позначкою "K+R", – додала вона.

Цього дня писали, що 33-річний поляк без жодних причин напав на молодого українця у Варшаві.

Останнім часом у Польщі почастішали напади на українців. Зокрема, троє поляків постали перед судом у зв’язку з жорстоким побиттям громадянина України в Радомі.

А у Кракові 39-річний чоловік ображав українську пару. А у Гданську чоловік напав на перехожого українця і двох місцевих мешканців поляків, яких назвав "бандерівцями".