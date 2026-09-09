Жителей одного из городов Польши возмутила сине-желтая разметка возле школ

Жители польского города Рашин возмутились из-за парковочных мест, обозначенных сине-желтыми цветами, поскольку посчитали, что таким образом власти выделили места для украинцев.

Об этом пишет Wprost, передает "Европейская правда".

Такие парковочные места появились возле школ, и некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким образом пытались проявить солидарность с украинскими школьниками.

Местная община опубликовала официальное сообщение, в котором пояснила, что сине-желтая разметка – это стандартная дорожная разметка для мест типа Kiss and Ride. Эти места предназначены для автомобилей, на которых родители подвозят детей в школу.

Фото: Wprost

Также ситуацию прокомментировал депутат от антиукраинской партии "Конфедерация" Конрад Беркович, который возмущенно спросил: "Это еще Польша?"

Заместитель главы общины Рашин Анетта Вротна заявила, что "очень удивлена" ситуацией.

Она подчеркнула, что разметка еще не завершена, поскольку требует нанесения обозначений Kiss and Ride, а также белой каймы в соответствии с европейским стандартом.

"Мы очень удивлены. Цветовая гамма разметки – которая, собственно, еще не завершена, поскольку требует доработки для включения символов "Kiss and Ride" – была воспринята как украинские флаги. Там будет белая окантовка, как принято в Европе, с обозначением "K+R", – добавила она.

В этот день сообщалось, что 33-летний поляк без всяких причин напал на молодого украинца в Варшаве.

В последнее время в Польше участились нападения на украинцев. В частности, трое поляков предстали перед судом в связи с жестоким избиением гражданина Украины в Радоме.

А в Кракове 39-летний мужчина оскорблял украинскую пару. А в Гданьске мужчина напал на прохожего украинца и двух местных жителей-поляков, которых назвал "бандеровцами".