Словаччина все ще блокує продовження санкцій проти росіян, дедлайн – 15 вересня

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 9 вересня, знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України терміном на рік через незгоду Словаччини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з дипломатичних джерел в Євросоюзі.

Посли держав ЄС не досягли згоди щодо річного продовження санкційного режиму за порушення територіальної цілісності України через протидію Словаччини.

"Сьогодні Coreper обговорив продовження санкційного режиму щодо осіб та компаній, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Однак домовленості досягти не вдалося", – заявив "ЄвроПравді" один з дипломатів.

Лише одна держава, Словаччина, продовжує наполягати на шестимісячному подовженні санкцій замість запропонованого річного. Також Братислава не зняла вимоги щодо вилучення з існуючого санкційного списку кількох прізвищ, які дипломати наразі не розголошують через конфіденційність процесу.

"Дипломати продовжать подальші консультації з метою досягнення домовленості до дедлайну 15 вересня", – повідомив інший дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди".

Словацька сторона, тим не менш, продовжує запевняти, що продовження санкцій відбудеться до дедлайну.

"Обговорення щодо регулярного шестимісячного перегляду санкційного режиму стосовно дій, що підривають територіальну цілісність України, тривають і, як очікується, будуть завершені до 15 вересня 2026 року. Як і в раніше, Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки не коментуватиме та не розкриватиме деталі своїх переговорних позицій або позицій інших держав-членів, оскільки ці обговорення є конфіденційними", – йдеться в заяві МЗС Словаччини, наданій "Європейській правді".

Як повідомляла "Європейська правда", Coreper вже провалив продовження санкційного режиму щодо загрози територіальній цілісності України 2 вересня – також через позицію Словаччини.

Востаннє Рада ЄС продовжила цей режим у березні 2026 року. Він передбачає замороження активів підсанкційних фізичних та юридичних осіб, заборону на надання їм коштів або інших економічних ресурсів, а для фізичних осіб – також заборону на в'їзд або транзит через територію ЄС.

25 червня Рада Євросоюзу продовжила дію обмежувальних економічних заходів ЄС у зв’язку з триваючими діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні, ще на 12 місяців – до 31 липня 2027 року.

Раніше на саміті Європейської ради 18 червня лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Попередній термін у пів року дозволяв окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Як відомо, за прем’єрства Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.