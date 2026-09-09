Словакия все еще блокирует продление санкций против россиян, дедлайн – 15 сентября

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 9 сентября, вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины сроком на год из-за несогласия Словакии.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от дипломатических источников в Евросоюзе.

Послы стран ЕС не достигли согласия по поводу годового продления санкционного режима за нарушение территориальной целостности Украины из-за противодействия Словакии.

"Сегодня Coreper обсудил продление санкционного режима в отношении лиц и компаний, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Однако достичь договоренности не удалось", – заявил "ЕвроПравде" один из дипломатов.

Лишь одно государство, Словакия, продолжает настаивать на шестимесячном продлении санкций вместо предложенного годового. Также Братислава не сняла требования об исключении из существующего санкционного списка нескольких фамилий, которые дипломаты пока не разглашают из-за конфиденциальности процесса.

"Дипломаты продолжат дальнейшие консультации с целью достижения договоренности до крайнего срока 15 сентября", – сообщил другой дипломатический собеседник "ЕвроПравды".

Словацкая сторона, тем не менее, продолжает уверять, что продление санкций состоится до установленного срока.

"Обсуждения по поводу регулярного шестимесячного пересмотра санкционного режима в отношении действий, подрывающих территориальную целостность Украины, продолжаются и, как ожидается, будут завершены до 15 сентября 2026 года. Как и ранее, Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики не будет комментировать и раскрывать детали своих переговорных позиций или позиций других государств-членов, поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер", – говорится в заявлении МИД Словакии, предоставленном "Европейской правде".

Как сообщала "Европейская правда", Coreper уже провалил продление санкционного режима в связи с угрозой территориальной целостности Украины 2 сентября – также из-за позиции Словакии.

Последний раз Совет ЕС продлил этот режим в марте 2026 года. Он предусматривает замораживание активов подсанкционных физических и юридических лиц, запрет на предоставление им средств или других экономических ресурсов, а для физических лиц – также запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

25 июня Совет Евросоюза продлил действие ограничительных экономических мер ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, еще на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года.

Ранее на саммите Европейского совета 18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласились продлить экономические санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как было до сих пор. Предыдущий срок в полгода давал отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Это изменение стало возможным после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Как известно, при премьерстве Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.