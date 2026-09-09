ЄС надає Іспанії майже 115 млн євро підтримки через міграційну кризу у Сеуті

Єврокомісія затвердила виділення Іспанії 114,7 млн євро допомоги та надання операційної підтримки для налагодження ситуації у Сеуті після прибуття десятків тисяч мігрантів.

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда".

Єврокомісія затвердила надання Іспанії 114,7 млн євро термінової допомоги для подальшого вирішення проблем у північноафриканському місті Сеута, де після напливу мігрантів в кінці липня досі лишаються кілька тисяч з них.

Рішення стало відповіддю на запит Іспанії від 21 серпня.

Кошти передбачені на вдосконалення нагляду за кордоном, розбудову захисної інфраструктури з цифровими засобами спостереження, включно з підводними дронами, оплату роботи додаткових працівників, облаштування центрів прийому та реєстрації мігрантів, організацію повернення тих, до кого можливо застосувати видворення.

Окрім того, Єврокомісія посприяла організації операційної підтримки з боку профільних агентств ЄС, як Frontex, Європол та Агентство з питань притулку (EUAA).

Нагадаємо, мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.