В уряді Бельгії кажуть, що її застереження щодо заморожених активів Росії зберігаються

Бельгія продовжує наполягати на застереженнях щодо можливості використання заморожених активів Росії, що зберігаються на території Бельгії, які були висловлені у грудні 2025 року під час прийняття рішення про фінансування України у 2026-27 роках.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в уряді Бельгії.

Питання заморожених активів не закрите повністю, але Бельгія не зняла застереження, які озвучила в грудні 2025 року.

Коментуючи слова міністра оборони Бельгії Тео Франкена про те, що питання про заморожені активи нібито є закритим, співрозмовники "ЄвроПравди" пояснили, що це лише означає, що всі занепокоєння Бельгії з приводу використання заморожених активів РФ залишаються незмінними.

"Це ті самі занепокоєння, які ми висловлювали в грудні минулого року", – уточнив бельгійський посадовець.

Він нагадав, що на той час ці самі застереження поділяла і низка інших держав ЄС, які також тоді виступали проти використання заморожених активів для фінансової підтримки України на тих умовах, які пропонувала Єврокомісія – без надання Бельгії надійних гарантій, що у разі необхідності тягар повернення цих коштів Росії буде розподілений між усіма членами Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща надіслали лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

У той самий час зʼявилися новини, що у бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України і ця ідея "не підлягає обговоренню".

Нагадаємо, під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами.

Про події грудня 2025 року, коли Євросоюз приймав непросте рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках, читайте у статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької – Ніч, дорожча за 90 мільярдів. Як ЄС уникнув катастрофи та врятував стабільність України.