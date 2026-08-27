FT: чотири країни ЄС приготували лист до Єврокомісії щодо заморожених активів РФ для України

Країни ЄС, зокрема Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, хочуть, аби Брюссель поновив зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

Про це у четвер повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Плани щодо фінансування України за рахунок понад 200 млрд євро активів російського центрального банку, що зберігаються в ЄС під санкціями, провалилися минулої зими, оскільки Бельгія, де зберігається більша частина цих коштів, заблокувала цю ініціативу.

За словами чотирьох осіб, ознайомлених із документом, у листі коаліції держав до Європейської комісії буде висловлено заклик до виконавчого органу ЄС відновити роботу над концепцією та отримати роз’яснення щодо прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які б дозволили обійти вето Бельгії.

"Настав час розпочати нову дискусію про те, як ми можемо й надалі використовувати заморожені активи Росії на користь України та нас самих", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Одне з джерел зазначило, що це "заклик до Європейської комісії виконати технічну роботу" з метою використання цих активів та полегшення бюджетних потреб Києва.

Очікується, що лист буде надіслано у четвер.

У той час як Київ докладає всіх зусиль, щоб захистити свої міста від обстрілів російськими ракетами, столиці країн ЄС тепер стурбовані тим, що країні потрібне додаткове фінансування, окрім позики у розмірі 90 млрд євро, залученої за рахунок бюджету блоку.

"Кредит у розмірі 90 млрд євро є проявом зобов’язання ЄС підтримувати Україну, але його явно недостатньо", – зазначила Стенергард.

Бельгія, як і минулого року, має ті самі побоювання: вона боїться юридичних репресалій з боку Росії та попереджає про ризики для фінансових ринків у разі втручання в суверенні активи.

"З часу минулої дискусії та провалу нічого не змінилося", – зазначив один із співрозмовників.

Заклик повернутися до пропозиції щодо заморожених активів збігається з загостренням дебатів щодо обсягу та фінансування наступного семирічного спільного бюджету ЄС.

Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.