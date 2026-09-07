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Корецький просив Домбровскіса знайти рішення щодо заморожених активів РФ

Новини — Понеділок, 7 вересня 2026, 16:19 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Питання використання заморожених у Євросоюзі активів Росії для фінансової підтримки України піднімалося під час відеоконференції єврокомісара Валдіса Домбровскіса з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у понеділок, 7 вересня, за ініціативою української сторони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Корецький під час розмови з Домбровскісом підняв питання використання заморожених активів РФ на користь України.  

"Дозвольте лише сказати, що це питання було порушене українською стороною, і Комісія підтвердила те, про що ми, до речі, неодноразово заявляли протягом останніх кількох тижнів: це питання ніколи не знімалося з порядку денного", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що у грудні минулого року Європейська Рада закликала Раду ЄС та Європейський парламент продовжувати розгляд технічних та правових аспектів цієї пропозиції.

"Отже, воно (питання використання заморожених активів РФ на користь України. – "ЄП") залишається на порядку денному", – відмітив речник. 

Балаж Уйварі додав, що наприкінці минулого року "у Раді не було достатньої підтримки, і саме тому пропозицію не вдалося ухвалити в той час".

Як повідомляла "ЄвроПравда, після відеоконференції єврокомісара Валдіса Домбровскіса з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким 7 вересня у Єврокомісії заявили, що наразі зарано називати конкретну суму фінансових потреб України у 2026-27 роках, причому робота над її визначенням продовжиться на технічному рівні.

Нагадаємо, питання можливого використання заморожених активів Росії на користь України піднімалося під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Віклоу (Ірландія) 2 вересня. 

Напередодні "Європейська правда"ʼ повідомляла з посиланням на власні джерела, що для уряду Бельгії питання передачі заморожених активів РФ на підтримку України не закрите повністю, але Брюссель не зняв застереження, які озвучив в грудні 2025 року.

Раніше Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща надіслали лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

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