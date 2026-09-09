В ПАСЕ предлагают способ передачи Украине замороженных средств России через ЕСПЧ

В Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине – на основании решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

В юридическом комитете ПАСЕ считают, что замороженные активы РФ потенциально можно передать Украине на основании решений ЕСПЧ против России.

Комитет утвердил проект резолюции и рекомендацию на основе доклада представителя Великобритании Тони Вогана и отметил, что перенаправление российских активов на выплату компенсаций Украине может быть законной контрмерой и будет соответствовать международному праву.

Как отмечают, в двух межгосударственных исках, поданных Украиной, ЕСПЧ признал Россию виновной в серьезных нарушениях прав человека в рамках развязанной ею войны. При этом сумма "справедливой компенсации" Украине не была определена.

Учитывая масштабы ущерба, нанесённого Украине в результате войны, речь может идти о миллиардах, десятках или даже сотнях миллиардов евро, отмечают в комитете.

Парламентарии призывают создать финансовый механизм под эгидой Совета Европы для выплаты замороженных средств российского центрального банка Украине.

Хотя Россию исключили из Совета Европы и она через полгода после этого перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, на РФ до сих пор распространяется действие решений ЕСПЧ в отношении нарушений, совершенных ранее, напоминают депутаты.

"Это обязательство в рамках международного права не утрачивает силу со временем и не может быть отменено внутренним законодательством РФ", – отмечают они.

Комитет также призвал национальные органы власти обеспечить возможность для других заявителей-истцов против России начать юридические процедуры для получения полагающейся им компенсации, если Россия уклоняется от ее выплаты.

Кроме того, комитет призвал создать публичный список лиц, признанных причастными к масштабным нарушениям прав человека и еще не привлеченных к ответственности.

Предложение комитета рассмотрят на заседании 30 сентября.

Напомним, Украина просит ЕС найти решение относительно направления замороженных активов РФ на поддержку Украины.

Такие призывы прозвучали также со стороны нескольких стран-членов. В то же время в правительстве Бельгии заявляют, что ее опасения по поводу такого использования замороженных активов России остаются в силе.