Италия продлила пограничный контроль с Испанией ещё на 15 дней

Итальянское правительство на 15 дней продлило срок действия приостановки Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией, введённой после миграционного кризиса в испанском городе Сеута.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Министерство внутренних дел Италии, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози решил продлить на 15 дней проверки на воздушных и морских границах с Испанией после того, как проконсультировался с Комитетом по вопросам иммиграции и пограничной безопасности.

Как отмечается, основанием для этого решения является текущая ситуация в Сеуте и, в частности, сохранение "существующих критических моментов". Об этом решении итальянское правительство сообщило Европейской комиссии и министрам внутренних дел других государств-членов Европейского Союза.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Последнее такое продление было введено 15 сентября сроком на 15 дней.

В ответ на такие действия правительство Испании заявило, что введет пограничный контроль на рейсах и судах из Италии.

16 сентября Испания продлила действие выборочных пограничных проверок путешественников, прибывающих из Италии, до 8 октября.