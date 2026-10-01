В Германии конференция министров меняет правила голосования из-за возможного участия "АдГ"

Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии меняет правила голосования: отныне совместные решения можно принимать даже несмотря на сопротивление отдельных земель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Причиной отказа от принципа единогласия являются опасения относительно возможного назначения министра от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт, который мог бы блокировать определенные инициативы.

В дальнейшем для принятия решений на конференции министров внутренних дел будет достаточно большинства в 13 из 16 голосов земель.

До сих пор на заседаниях министров земель действовал неписаный принцип единодушия. Решение принималось только тогда, когда ни одна земля активно не возражала, при этом допускались воздержания от голосования. Это правило основывалось не на закрепленном регламенте, а на сложившейся на протяжении десятилетий практике. Этот принцип призван заставить стороны идти навстречу друг другу в спорных вопросах и находить компромиссы.

Также существует возможность зафиксировать оговорку в виде заявления в протоколе вместо того, чтобы официально голосовать "против", – это своеобразный предохранительный механизм, который на практике облегчает достижение единодушия.

Постоянная конференция министров и сенаторов по внутренним делам земель была основана в 1954 году с целью координации сотрудничества земель на политическом уровне. Федеральный министр внутренних дел участвует в заседаниях в качестве постоянного гостя без права голоса. Обычно конференция собирается дважды в год – весной и осенью. Кроме того, возможны специальные заседания, а также принятие решений в письменной форме.

Сообщалось, что парламентские лидеры левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) призвали к официальному пересмотру вопроса о том, следует ли запретить ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Стоит отметить, что немецкий канцлер Фридрих Мерц проявляет осторожность в отношении возможного запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Вместе с тем немецкое правительство готовится ограничить доступ членам "АдГ" к секретным военным планам из-за опасений утечки данных в Россию.