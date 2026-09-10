Мерц зберігає скептицизм щодо процедури заборони "Альтернативи для Німеччини"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зберігає обережність щодо можливої заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Мерц не змінив своєї позиції і після нищівного провалу своєї партії "Християнсько-демократичний союз" на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

"Я скептично ставлюся і продовжую ставитися до того, чи може така заборона виявитися успішною", – заявив голова ХДС у середу ввечері в Берліні.

Він додав, що це питання завжди можна переглянути, але не вірить, що це вирішить проблему, яку виборці цієї партії, що класифікується як частково правоекстремістська, бачать у Німеччині.

Він наголосив, що політична взаємодія з "АдН" має бути пріоритетом.

На думку Мерца, необхідно докласти зусиль, щоб повернути виборців до політичного центру, запропонувавши їм переконливу політичну платформу, яка також серйозно ставиться до їхніх побоювань і застережень.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на недільних виборах у Саксонії-Ангальт зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії ХДС за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.