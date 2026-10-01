В ПАСЕ призвали Россию освободить из плена украинских журналистов

Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии 1 октября призвала освободить украинских журналистов, которых незаконно удерживает Российская Федерация.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Ассамблея напомнила, что по меньшей мере 26 журналистов остаются в российском плену, где им угрожают "сфабрикованные уголовные обвинения, нарушение основных прав, пытки и даже смерть".

Резолюцию приняли на основе доклада заместительницы председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, председателя подкомитета по вопросам СМИ и информационного общества Парламентской ассамблеи Совета Европы Евгении Кравчук.

В резолюции Ассамблея требует "немедленного освобождения всех журналистов, задержанных с нарушением международного права". Она также призвала предоставить обновленную информацию о местонахождении задержанных и обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и ООН к местам содержания.

Парламентарии призвали привлечь к ответственности путем уголовного преследования по принципу универсальной юрисдикции или в Международном уголовном суде. А также – к ужесточению санкций против российских чиновников и руководителей мест заключения, ответственных за нарушения. Они также призвали оказывать финансовую поддержку украинским журналистам и СМИ, а также активизировать международные кампании для привлечения внимания к их положению.

Кроме того, Ассамблея приняла решение о введении ежегодного мероприятия во время своей осенней сессии под названием "Победа для Виктории" (Victory for Victoria) в память об украинской журналистке Виктории Рощиной, погибшей в российском плену.

Днем ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены организации выделить не менее 10% своих средств, предназначенных для восстановления Украины, на реабилитацию и реинтеграцию ветеранов.

Также в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.