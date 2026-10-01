У Франції скликають кризову групу через масові протести старшої школи

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очолить міжвідомчу кризову групу з питань блокування ліцеїв у четвер, 1 жовтня, у Міністерстві внутрішніх справ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Старшокласники, які вимагають заміни вчителів та збільшення ресурсів, вирішили влаштувати у четвер "другий акт" свого протесту. Очікується, що до нього приєднаються студенти університетів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, рух, який розпочався близько тижня тому, у середу охопив 356 шкіл по всій Франції порівняно з 338 у вівторок.

Тільки в середу були заарештовані 625 осіб, а 83 поліцейських та жандармів отримали поранення. З початку блокади 119 студентів та співробітників отримали поранення.

Крім сутичок, у середній школі імені Нельсона Мандели в Нанті спалахнула пожежа. Її намагаються загасити відповідні служби.

Нагадаємо, у Франції з минулого тижня учні влаштовують протести біля шкіл. Протестувальники висловлюють невдоволення щодо розкладу занять, кількості учнів у класах, нестачі вчителів та перегрітих класів під час цьогорічних спекотних хвиль.

Зокрема, 29 вересня, у низці французьких міст учні шкіл підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.