Во Франции созывают кризисную группу из-за массовых протестов старшеклассников

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню возглавит межведомственную кризисную группу по вопросам блокирования лицеев в четверг, 1 октября, в Министерстве внутренних дел.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Старшеклассники, требующие замены учителей и увеличения ресурсов, объявили о проведении в четверг "второго акта" своего протеста. Ожидается, что к нему присоединятся студенты университетов.

По данным Министерства внутренних дел, движение, начавшееся около недели назад, в среду охватило 356 школ по всей Франции по сравнению с 338 во вторник.

Только в среду были арестованы 625 человек, а 83 полицейских и жандармов получили ранения. С начала блокады 119 студентов и сотрудников получили ранения.

Помимо столкновений, в средней школе имени Нельсона Манделы в Нанте вспыхнул пожар. Соответствующие службы пытаются его потушить.

Напомним, что во Франции с прошлой недели учащиеся устраивают протесты возле школ. Протестующие выражают недовольство расписанием занятий, количеством учеников в классах, нехваткой учителей и перегретыми классами во время нынешних жаровых волн.

В частности, 29 сентября в ряде французских городов школьники поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответприменяла слезоточивый газ.