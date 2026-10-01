Во Франции созывают кризисную группу из-за массовых протестов старшеклассников
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню возглавит межведомственную кризисную группу по вопросам блокирования лицеев в четверг, 1 октября, в Министерстве внутренних дел.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Старшеклассники, требующие замены учителей и увеличения ресурсов, объявили о проведении в четверг "второго акта" своего протеста. Ожидается, что к нему присоединятся студенты университетов.
По данным Министерства внутренних дел, движение, начавшееся около недели назад, в среду охватило 356 школ по всей Франции по сравнению с 338 во вторник.
Только в среду были арестованы 625 человек, а 83 полицейских и жандармов получили ранения. С начала блокады 119 студентов и сотрудников получили ранения.
Помимо столкновений, в средней школе имени Нельсона Манделы в Нанте вспыхнул пожар. Соответствующие службы пытаются его потушить.
Напомним, что во Франции с прошлой недели учащиеся устраивают протесты возле школ. Протестующие выражают недовольство расписанием занятий, количеством учеников в классах, нехваткой учителей и перегретыми классами во время нынешних жаровых волн.
В частности, 29 сентября в ряде французских городов школьники поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответприменяла слезоточивый газ.