Украина и Турция переходят на новый режим торговли

В четверг, 1 октября, вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Документ предусматривает освобождение от уплаты пошлин или предоставление сниженных ставок для товаров, происходящих с территории Украины или Турции. Доказательством происхождения могут служить сертификат о перевозке товара EUR.1 или декларация о происхождении.

Предусмотренные соглашением тарифные преференции начинают применяться в разные сроки: для украинского экспорта в Турцию – с 1 октября 2026 года, для импорта товаров турецкого происхождения в Украину – с 1 января 2027 года.

В соответствии с ведомственным таможенным классификатором будут использоваться следующие коды документов, подтверждающих преференциальное происхождение товаров:

"0954" – для сертификата о перевозке товара EUR.1;

"7012" – для декларации о происхождении, составленной уполномоченным экспортером в соответствии с положениями статьи 22 Дополнения I к Региональной конвенции о панъевро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения;

"7016" – для декларации о происхождении, составленной экспортером на любую партию товара, состоящую из одной или более упаковок, происходящих из определенной страны, совокупная стоимость которых не превышает 6000 евро.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией было заключено ещё 3 февраля 2022 года в Киеве и ратифицировано законом Украины от 14 июля 2026 года №4932-IX.

Напомним, 31 июля 2026 года президент Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

В свою очередь Турция ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2 августа 2024 года.

Подробнее об этом документе читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.