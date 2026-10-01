С 1 октября Польша меняет правила реагирования ПВО на воздушные цели

С 1 октября Польша меняет свои процедуры противовоздушной обороны в связи с российскими авиаударами по Украине.

Об этом сообщает Gazeta Prawna, как передает "Европейская правда".

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о полной готовности новых, упрощенных правил обнаружения и сбивания иностранных объектов в польском воздушном пространстве, которые вступают в силу 1 октября.

"1 октября – это всегда хорошее время для внедрения этих процедур", – отметил Косиняк-Камыш.

В понедельник заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик рассказал о запланированных изменениях в правилах для польских пилотов, участвующих в миссиях по защите польского воздушного пространства во время российских авиаударов в Украине.

Он пояснил, что эти изменения в первую очередь касаются правил идентификации иностранных воздушных целей. Процедуры мирного времени, требующие визуальной идентификации объекта перед его сбиванием, должны быть заменены так называемой положительной идентификацией, которая не обязательно потребует приближения к опасному объекту.

После изменения процедур пилот или его командир смогут принимать решение о сбивании постороннего объекта на основе информации, собранной радарами и другими системами, либо информации, предоставленной украинской стороной, которая регулярно сталкивается с атаками российских беспилотников и ракет.

Напомним, что о том, что Польша изменит правила сбивания объектов, нарушающих её воздушное пространство, Цезарий Томчик сообщил 28 сентября.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.