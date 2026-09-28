Польща змінить правила збиття об’єктів, що порушують її повітряний простір

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що оборонне відомство країни планує змінити процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

Про це він сказав у понеділок, 28 вересня, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, наразі рішення про відкриття вогню може бути прийняте лише після візуальної ідентифікації. Це означає, що пілот повинен наблизитися до цілі та точно розпізнати, що це за об’єкт.

У цьому контексті Томчик зазначив, що найближчими днями Міноборони змінить процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

"Найближчими днями Міністерство національної оборони змінить процедури відкриття вогню польськими літаками та вертольотами по об’єктах, що наближаються до нас із Росії, замінивши стандартну для мирного часу візуальну ідентифікацію на так звану позитивну ідентифікацію", – сказав Томчик.

Очікується, що після внесення змін для прийняття рішення про відкриття вогню пілоту або командиру операції буде достатньо даних радіолокатора.

Раніше писали, що від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.

24 вересня прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що під час російської атаки на об’єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.