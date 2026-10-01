В Албании уже более 120 дней продолжаются протесты против правительства

Протесты против правительства и премьер-министра Албании Эди Рамы продолжаются уже 124-й день, участники митингов по-прежнему требуют изменения политического курса страны.

Об этом сообщает BalkanWeb, пишет "Европейская правда".

В центре внимания протестов остается требование отставки премьер-министра Рамы и создания временного правительства. Протестующие также выдвинули несколько других требований, в частности отмену законов, наносящих ущерб окружающей среде Албании.

Во время протеста, состоявшегося накануне, участники скандировали "Арестуйте Раму" и "Без молодежи нет Албании".

Митинг также состоялся в то время, когда председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находилась в Албании. Протестующие заявили, что Албания не может вступить в Европейский Союз с Эди Рамой.

Организаторы и участники объявили, что протесты будут продолжаться в ближайшие дни. Их требования, как и ранее, сосредоточены на политических изменениях, отставке действующего правительства и создании временного правительства.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Подробнее о ситуации в стране читайте в статье: Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США всколыхнула Албанию.