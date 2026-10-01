В Латвии за два дня до выборов в опросах лидирует блок проукраинского премьера

Блок "Объединенный список" премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса лидирует в опросах за два дня до голосования на парламентских выборах, которые состоятся в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса от SKDS/LSM приводит Reuters.

Согласно его данным, скорее всего, "Объединенный список" получит наибольшее количество мест на парламентских выборах в субботу, однако вряд ли достигнет абсолютного большинства и будет вынужден сформировать коалицию.

Кулбергс возглавляет широкую коалицию с партиями "Новое единство", "Национальный альянс" и "Союз зеленых и фермеров", сформированную после падения правительства Эвики Силини. Опросы прогнозируют, что этот блок наберет 14,4% голосов.

Опросы показывают, что у Кулбергса – бывшего автогонщика, занимающего жесткую позицию в отношении России и являющегося решительным сторонником Украины, – есть хорошие шансы остаться у власти.

На втором месте с результатом 9,4% находится группа "Суверенная власть и Альянс молодых латышей". Эта левоцентристская группа была основана в 2022 году политиками, которых исключили из другой партии за отказ осудить российское вторжение в Украину. Она стремится привлечь голоса этнического русского меньшинства.

Далее следует партия "Латвия первая" с результатом 9,2%. Основатель и лидер правоцентристской партии "Латвия первая", опытный популистский магнат Айнарс Слесерс, имел деловые связи с российскими олигархами. Он пытается завоевать расположение русскоязычных избирателей, привлекая в свою партию политиков русской национальности и обещая более примирительный подход к крупнейшему меньшинству.

В целом опрос показывает, что семь из 14 партий, участвующих в выборах, имеют шанс набрать более 5% голосов и, таким образом, войти в 100-местный парламент.

В то же время треть опрошенных заявила, что либо еще не определилась, либо не намерена голосовать, что делает окончательный результат выборов неопределенным.

Высокая доля тех, кто не будет голосовать, и голосов, отданных за партии, которые не преодолеют 5-процентный барьер, означает, что партии, которые все-таки войдут в парламент, в конечном итоге получат большую долю мест, чем это следует из данных опросов.

Сообщалось, что 24 сентября на военной базе Национальных вооружённых сил Латвии в Лиелварде приземлились четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства страны.

Истребители будут находиться в Латвии примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

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