Зеленський розповів деталі домовленостей з Єврокомісією про фінансування на 2026-2027

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати діалогу з Єврокомісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках та зазначив, що вже встановлені формат і строки фінансування.

Про це Зеленський заявив у своєму акаунті в Telegram, пише "Європейська правда".

Надалі Єврокомісія та український уряд, за словами президента, будуть узгоджувати дії щомісяця та координувати роботу щодо забезпечення фінансових та оборонних потреб України цього та наступного року.

"Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії. Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства", – написав Зеленський.

Раніше у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році. Також ЄС та Україна "домовилися оперативно рухатися вперед" із виділенням 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік – "за умови виконання встановлених умов".

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.