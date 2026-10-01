У Фінляндії розслідують ймовірні проникнення до будинків депутатів

У Фінляндії поліція розпочне розслідування підозрілих інцидентів, що сталися, зокрема, в районі Гельсінкі: припускають, що відбулось незаконне проникнення в оселі кількох депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Заступниця голови фінського парламенту Паула Рісікко розповіла журналістам, що правоохоронці розпочнуть розслідування вказаних інцидентів.

За її словами, масштаби проникнення, що розслідуються, зокрема кількість осель депутатів, до яких, ймовірно, проникли, поки що невідомі.

Тим часом спікер парламенту Юссі Халла-ахо зазначив, що кількість інцидентів є "значною", і вони сталися протягом останнього року. Хоча насильницького проникнення не було, "можливо, сліди були залишені навмисно, щоб їх помітили", додав він.

Спікер відмовився надати деталі з метою захисту розслідування. За його словами, встановити дату найперших інцидентів було складно, оскільки сліди були такими, що люди спочатку могли їх не помітити.

Парламент дізнався про це минулого тижня і почав з’ясовувати масштаб.

За словами Рісікко, серед постраждалих депутатів є представники кількох партій; вона закликала їх подати заяву до поліції, а інших – повідомляти правоохоронним органам про будь-які підозрілі спостереження.

Нагадаємо, у червні стало відомо, як журналістка потрапила на роботу до маєтку прем’єра Швеції, обдуривши спецслужби.

У січні литовська поліція розпочала розслідування за фактом незаконного проникнення в будівлю Міністерства культури у Вільнюсі.