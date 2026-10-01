ЗМІ: в Німеччини заблокували законопроєкт щодо впровадження "податку на цукор"

Канцелярія федерального канцлера Німеччини заблокувала поданий міністром фінансів Ларсом Клінгбайлем законопроєкт про введення податку на солодкі напої.

Про це агентству dpa стало відомо із джерел в урядових колах, повідомляє "Європейська правда".

Джерела повідомили, що законопроєкт відрізняється від пропозиції, висунутої комітетом з фінансування охорони здоров’я, і "у його нинішньому вигляді навряд чи зможе отримати підтримку більшості в уряді".

Міністерство фінансів не відповіло на запит про коментар.

Це сталося після того, як Клінгбайль, чия Соціал-демократична партія (СДПН) є молодшим партнером у коаліції, у середу направив свої плани до міністерств для консультацій.

Цей податок зустрів сильний опір з боку консервативного парламентського блоку ХДС/ХСС та деяких федеральних земель Німеччини; прем’єр-міністр землі Гессен Борис Рейн із ХДС охарактеризував ці плани як тягар для місцевих виробників напоїв.

Згідно з планами Клінгбайля, збір стягуватиметься з усіх напоїв із вмістом цукру 5 грамів на 100 мілілітрів.

Напої, що містять підсолоджувачі замість цукру, не обкладатимуться збором; від нього також будуть звільнені чисті фруктові та овочеві соки, а також безалкогольне пиво та вино.

Розмір збору залежатиме від вмісту цукру й становитиме від 26 до 38 євроцентів за літр.

Згідно з проєктом закону, податок мав набути чинності 1 липня 2027 року, при цьому Міністерство фінансів прогнозувало додаткові податкові надходження в розмірі близько 1 млрд євро на рік.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена.

Аналогічний крок підготувала Італія – податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.

За даними ЗМІ, податок на цукор – також один з кроків, які розглядають у ЄС для фінансування нового бюджету.