Зеленский рассказал подробности договоренностей с Еврокомиссией о финансировании на 2026–2027 годы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах диалога с Еврокомиссией относительно покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах и отметил, что формат и сроки финансирования уже определены.

Об этом Зеленский заявил в своём аккаунте в Telegram, пишет "Европейская правда".

В дальнейшем Еврокомиссия и украинское правительство, по словам президента, будут ежемесячно согласовывать действия и координировать работу по вопросам обеспечения финансовых и оборонных потребностей Украины в этом и следующем году.

"Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем. В дальнейшем будем ежемесячно координировать эту работу, согласовывать действия. Координация должна быть постоянной. Спасибо тебе, Урсула! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения по укреплению Украины, нашей защиты, нашего общества", – написал Зеленский.

Ранее в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году. Также ЕС и Украина "договорились оперативно двигаться вперед" с выделением 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год – "при условии выполнения установленных условий".

Напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.