У частині Боденського озера в Німеччині зупинили рух поромів через низький рівень води

Низький рівень води в Боденському озері змусив призупинити рух поромів на одній ділянці водного шляху.

Про це оголосила у четвер муніципальна комунальна компанія південнонімецького міста Констанц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено в повідомленні, оператор поромного сполучення Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) призупинив рух поромів у районі Унтерзеє до подальшого повідомлення.

"Ми підтримували роботу поромного сполучення аж до останнього сантиметра. Зараз ми дійшли до того моменту, коли ризик застрягнути біля входу в гавань став надто великим", – заявив керівник BSB Франк Вебер.

У повідомленні також зазначено, що сполучення довелося призупинити задля безпеки пасажирів та суден.

Боденське озеро розташоване на кордонах Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Рівень води в озері наразі становить 251 см, що на 108 см нижче середнього рівня 359 см для цієї дати року, виміряного за багаторічними даними.

Тривалий період посушливої погоди змусив туристичні та вантажні судна на інших водних шляхах по всій Німеччині скоротити або призупинити перевезення.

Особливо постраждало вантажне судноплавство на Рейні, що мало негативні наслідки для кількох галузей промисловості, які залежать від постачання сировини річковими шляхами.

Нагадаємо, 28 вересня у німецькому Кельні рівень води в Рейні опустився до нового історичного мінімуму.

Варто зазначити, що влітку Румунії через обміління Дунаю довелося зупинити свою АЕС пори різні попереджувальні заходи.

А в Угорщині змінювали дно Дунаю, щоб уникнути повної зупинки АЕС.

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