ПАРЄ закликала надати компенсації Україні із заморожених російських активів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала держави-члени вжити заходів, щоб перенаправити заморожені активи РФ на виплату компенсацій Україні за рішеннями ЄСПЛ.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на резолюцію ПАРЄ.

Росія має заборгованість у розмірі понад 3,3 млрд євро у вигляді невиплачених компенсацій, присуджених Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), проте продовжує ігнорувати свої юридичні зобов’язання, відмовляючись виконувати рішення ЄСПЛ та взаємодіяти з механізмами нагляду Ради Європи, заявляють у ПАРЄ.

"У цій резолюції Парламентська асамблея закликає держави-члени та держави-спостерігачі вжити конкретних заходів для вирішення цієї безпрецедентної ситуації, зокрема перенаправити заморожені активи російської держави на виплату компенсації Україні та українським жертвам після винесення Судом рішень у міждержавних справах, а також забезпечити, щоб національні правові рамки дозволяли виконання рішень Суду на внутрішньому рівні", – йдеться в резолюції.

Також Асамблея закликала держави та Європейський Союз запровадити цільові індивідуальні санкції щодо конкретних осіб, які вчинили найсерйозніші порушення прав людини, зафіксовані у рішеннях ЄСПЛ.

Крім того, Асамблея закликала зберегти всі матеріали справ, що стосуються скарг проти Росії, захистити особисті дані незаконно депортованих українських дітей та надати повну інформацію про цих дітей через відповідний міжнародний механізм.

Нагадаємо, українська делегація до ПАРЄ зазначала, що використовуватиме пленарні дебати, засідання комітетів і двосторонні зустрічі, щоб привернути увагу до масованих російських атак на цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру, гуманітарної ситуації в окупованих Олешках і потреб України напередодні зими. А також – до виплати компенсацій за рішенням ЄСПЛ.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Про деталі цієї ініціативи – в статті Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ