Депутат від "АдН" провів правоекстреміста на закриті навчання Бундесверу

Депутат ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Ганнес Гнаук запросив ультраправого екстреміста як гостя на закриті навчання Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Гнаук зареєстрував активіста правоекстимістського "Ідентитарного руху" Янніса Георге як свого супровідника на навчання Бундесверу у Мюнстері через Комітет з питань оборони Бундестагу.

Запрошення на навчання було надіслано членам парламенту, представникам оборонної промисловості та науковцям. На полігоні демонструвалися системи, які армія має намір придбати. Хоча зйомка та фотографування були заборонені, Георге опублікував кілька знімків у своєму акаунті в Instagram, що також привернуло увагу військової розвідки MAD.

Георге має широкі зв’язки в ультраправих колах і працює в медіаагентстві, яке активно підтримувало кандидата від партії "АдН" Ульріха Зігмунда в Саксонії-Ангальт. Восени 2025 року Георге втратив свій пропуск до Бундестагу, який він отримав для роботи з депутатом від "АдН", через міркування безпеки.

Причиною стало ще не набране юридичної сили засудження за такі правопорушення, як підбурювання до ненависті та незаконне проникнення на чужу територію. Георге разом з іншими членами "Ідентитарного руху" заліз на дах відкритого басейну, запустив феєрверки та вигукував расистські гасла.

Зовсім недавно він організував конференцію активістів "Ідентитарного руху". Серед гостей був також колишній командир прикордонної служби США Грег Бовіно. Гнаук є членом комітету з питань оборони партії "АдН"; ще кілька років тому німецька військова розвідка MAD занесла цього колишнього військовослужбовця до списку відомих правих екстремістів.

Варто зазначити, що німецький канцлер Фрідріх Мерц зберігає обережність щодо можливої заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Разом з тим німецький уряд готується обмежити доступ членам "АдН" до секретних військових планів через страх витоку даних до Росії.